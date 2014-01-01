Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 1892051 Наименование Датчик ABS L = 1555 mm, угловой L=1555 mm

Запчасть датчик АБС L = 1555 mm угловой L=1555 mm представлена по производителю SCANIA с артикулом 1892051. У данной детали есть аналоги с номерами: 1892051, 041310, 2260134, S280022, 121655, 0265050146000, 4410321180. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС L = 1555 mm угловой L=1555 mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.