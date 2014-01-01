Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 1879540 Наименование Крестовина карданного вала Скания 2/3-серии 57*164 (с креплением) угол 4,5` (5.1.84-без крепления)

Запчасть крестовина карданного вала Скания 2/3-серии 57*164 (с креплением) угол 4 5` (5.1.84 без крепления) представлена по производителю SCANIA с артикулом 1879540. У данной детали есть аналоги с номерами: 042034, 115202, 115202OE, 1422439, 16000071, 1765830. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крестовина карданного вала Скания 2/3-серии 57*164 (с креплением) угол 4 5` (5.1.84 без крепления), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SCANIA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.