Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 1858885 Наименование Ролик натяжителя Scania 4 Series DSC-DC 9, DC 11, DC 12; Scania P/G/R/T Series DC 9, DC 11, DC-DT 12

Запчасть ролик натяжителя Скания 4 Серия DSC-DC 9 DC 11 DC 12; Скания P/G/R/T Серия DC 9 DC 11 DC-DT 12 представлена по производителю SCANIA с артикулом 1858885. У данной детали есть аналоги с номерами: 1858885, ZX120245, 111178, 1510697, 23295, 58880, APV1118. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжителя Скания 4 Серия DSC-DC 9 DC 11 DC 12; Скания P/G/R/T Серия DC 9 DC 11 DC-DT 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.