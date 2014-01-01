Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 1486634 Наименование Фильтр вентиляции картера (САПУН) 4 Series DC 16; Scania P/G/R/T Series DC 16

Запчасть фильтр вентиляции картера (САПУН) 4 Серия DC 16; Скания P/G/R/T Серия DC 16 представлена по производителю SCANIA с артикулом 1486634. У данной детали есть аналоги с номерами: 1486634, 110790, 110790OE, 2627130. Фильтры сапуна в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр вентиляции картера (САПУН) 4 Серия DC 16; Скания P/G/R/T Серия DC 16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры сапуна с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.