Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 1485649 Наименование Турбокомпрессор Scania 1485649/572765

Запчасть турбина Скания 1485649/572765 представлена по производителю SCANIA с артикулом 1485649. У данной детали есть аналоги с номерами: 1485649, 300638, 4033285H, 7095745004, 7095745003S, 061TC17393000, 110832. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина Скания 1485649/572765 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.