Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 1485648 Наименование Турбокомпрессор GT42/HX50 Scania 4 серия DSC12.01

Запчасть турбина GT42/HX50 Скания 4 серия DSC12.01 представлена по производителю SCANIA с артикулом 1485648. У данной детали есть аналоги с номерами: 061TC14709000, 061TC15657000, 110833, 110833OEM, 1388058, 1388059, 1423034. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина GT42/HX50 Скания 4 серия DSC12.01, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SCANIA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.