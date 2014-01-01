Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 1466105 Наименование Хомут патрубка системы охлаждения 4VNT d=1/2:50/70 Scania P/R-Series, 1466105

Запчасть хомут патрубка системы охлаждения 4VNT d=1/2:50/70 Скания P/R-Серия 1466105 представлена по производителю SCANIA с артикулом 1466105. У данной детали есть аналоги с номерами: 1466105, 111235, 816135. Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия хомут патрубка системы охлаждения 4VNT d=1/2:50/70 Скания P/R-Серия 1466105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.