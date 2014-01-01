Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 1452385 Наименование Втулка тяги КПП 10*5*10 Scania 4/P/G/R/T серия

Запчасть втулка тяги КПП 10*5*10 Скания 4/P/G/R/T серия представлена по производителю SCANIA с артикулом 1452385. У данной детали есть аналоги с номерами: 1452385, 1452385Z, 042356, 76906, 114585. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка тяги КПП 10*5*10 Скания 4/P/G/R/T серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.