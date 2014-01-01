Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 1421021 Наименование Фильтр воздушный 4 (94-164), R / New R (R230 - R730), T (T340 - T580); SCANIA ENGINES DI-Series, DS

Запчасть фильтр воздушный 4 (94-164) R New R (R230 R730) T (T340 T580); Скания ENGINES DI Серия DS представлена по производителю SCANIA с артикулом 1421021. У данной детали есть аналоги с номерами: 1421021, 042296, SK585002401, P778336, 110282, 35424, RA6013. Фильтры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный 4 (94-164) R New R (R230 R730) T (T340 T580); Скания ENGINES DI Серия DS на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры воздушные с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.