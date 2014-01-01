Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 1407430 Наименование Подшипник выжимной KZIZ-5; SC-3 series

Запчасть подшипник выжимной KZIZ-5; SC-3 Серия представлена по производителю SCANIA с артикулом 1407430. У данной детали есть аналоги с номерами: 1407430, 042081, 082907000340, 113320, 3100008201, 002008201. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник выжимной KZIZ-5; SC-3 Серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.