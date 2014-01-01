Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 1394443 Наименование Наконечник рулевой тяги C=30/TH:M26x1.5mm R/L=75mm правая резьба SCANIA

Запчасть наконечник рулевой тяги C=30/TH:M26x1.5mm R/L=75mm правая резьба Скания представлена по производителю SCANIA с артикулом 1394443. У данной детали есть аналоги с номерами: 1394443, 0009964845, 39456, 11019859, 122162800, 79812000, 10105203. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги C=30/TH:M26x1.5mm R/L=75mm правая резьба Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.