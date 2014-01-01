Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 1390875 Наименование Вискомуфта вентилятора Скания 3 серия мотор DSC14 в сборе

Если вы хотите купить вискомуфта вентилятора Скания 3 серия мотор DSC14 в сборе, просто позвоните нам! Применяется на Скания 3 серии, 83, 93, 113, 143. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SCANIA с артикулом 1390875. У данной детали есть аналоги с номерами: 041402, 111006, 111006OEM, 111318OEM, 1305239, 13400006, 232170. Вискомуфты для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные вискомуфты для грузовиков с гарантией от производителя SCANIA.