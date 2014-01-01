Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 1390243 Наименование Гайка стремянки M22*2.5 (10) Scania 4, P/G/R/T Series, Bus

Запчасть гайка стремянки M22*2.5 (10) Скания 4 P/G/R/T Серия Автобус представлена по производителю SCANIA с артикулом 1390243. У данной детали есть аналоги с номерами: 1390243, 041123, 125433, 24862. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка стремянки M22*2.5 (10) Скания 4 P/G/R/T Серия Автобус на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.