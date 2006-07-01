|Производитель / Поставщик
|SASIC
|№ Производителя
|2700007
|Наименование
|SAS2700007_подушка ДВС! правая верхняя\ Citroen C4, Peugeot 307 1.6 16V 02>
|Тип установки
|Сайлентблок
|Сторона установки
|справа сверху
|для оригинального номера
|1839J1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 16V Bio-Flex
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I седан
1.6 16V
2006.07 - 2011.07
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