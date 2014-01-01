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Опора, стабилизатор артикул 0945885 SASIC в Алматы

0945885 SASIC Опора, стабилизатор
Производитель / Поставщик SASIC
№ Производителя 0945885
Наименование Опора, стабилизатор
Сторона установки передний мост, внутри
Тип установки Резиновая опора
Диаметр стабилизатора [мм] 22
Внутренний диаметр 20,5
Длина [мм] 50
Ширина [мм] 50
Высота [мм] 47
для оригинального номера 5094E0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Опора, стабилизатор производителя SASIC с артикулом 0945885 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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