Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 34111 Наименование Шланг подъема кабины Volvo FH12 3700 мм

Если вы хотите купить шланг подъема кабины Вольво ФШ 12 3700 мм, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 034111. У данной детали есть аналоги с номерами: 1076194, 270941, 978883. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA.