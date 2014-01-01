Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 3315201 Наименование Вискомуфта привода вентилятора Volvo FH12 (широкий радиатор B-926)

Если вы хотите купить вискомуфта привода вентилятора Вольво ФШ 12 (широкий радиатор B-926), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 03315201. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA.