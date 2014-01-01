Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 33034 Наименование Патрубок VOLVO FH12 (98-) компрессора SAMPA

Запчасть патрубок Вольво ФШ 12 (98-) компрессора SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 033.034. У данной детали есть аналоги с номерами: 033034, 21288160. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок Вольво ФШ 12 (98-) компрессора SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.