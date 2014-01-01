Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 22234 Наименование Датчик тормозной (лягушка) MAN 022234, Sampa

Запчасть датчик тормозной (лягушка) МАН 022234 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 022234. У данной детали есть аналоги с номерами: 022234, 12006, 03002600, 03002600A, 039900905710, 370001, 81255200032. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик тормозной (лягушка) МАН 022234 Sampa, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.