Наружный диаметр [мм] 43

Запчасть кольцо уплотнительное (трансмиссия) TRUCK FH12NEW (2000>) представлена по производителю SAMPA с артикулом 211.245. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное (трансмиссия) TRUCK FH12NEW (2000>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.