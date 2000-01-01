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Кольцо уплотнительное (трансмиссия) TRUCK FH12NEW (2000>) артикул 211245 SAMPA в Алматы

211245 SAMPA Кольцо уплотнительное (трансмиссия) TRUCK FH12NEW (2000>)
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 211245
Наименование Кольцо уплотнительное (трансмиссия) TRUCK FH12NEW (2000>)
Вес [кг] 0,008
Внутренний диаметр 22
Наружный диаметр [мм] 43
Запчасть кольцо уплотнительное (трансмиссия) TRUCK FH12NEW (2000>) представлена по производителю SAMPA с артикулом 211.245. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное (трансмиссия) TRUCK FH12NEW (2000>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное (трансмиссия) TRUCK FH12NEW (2000>) производителя SAMPA с артикулом 211245 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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