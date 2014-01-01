Внутренний диаметр 30,5 Наружный диаметр [мм] 68

Запчасть сальник подшипника стабилизатора подвески кабины Даф XF 95/105 представлена по производителю SAMPA с артикулом 211211. У данной детали есть аналоги с номерами: 211211, 0433171237, 371237, 478683, 1694969. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник подшипника стабилизатора подвески кабины Даф XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.