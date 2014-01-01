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Сальник подшипника стабилизатора подвески кабины DAF XF95/105 артикул 211211 SAMPA в Алматы

211211 SAMPA Сальник подшипника стабилизатора подвески кабины DAF XF95/105
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 211211
Наименование Сальник подшипника стабилизатора подвески кабины DAF XF95/105
Высота [мм] 8
Вес [кг] 0,055
Внутренний диаметр 30,5
Наружный диаметр [мм] 68
Запчасть сальник подшипника стабилизатора подвески кабины Даф XF 95/105 представлена по производителю SAMPA с артикулом 211211. У данной детали есть аналоги с номерами: 211211, 0433171237, 371237, 478683, 1694969. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник подшипника стабилизатора подвески кабины Даф XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник подшипника стабилизатора подвески кабины DAF XF95/105 производителя SAMPA с артикулом 211211 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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