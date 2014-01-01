Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 211110 Наименование Сальник SCANIA амортизатора кабины (21.5x35.5x4.5мм) SAMPA Вес [кг] 0,016 Внутренний диаметр 21,5

Запчасть сальник Скания амортизатора кабины (21.5x35.5x4.5мм) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 211.110. У данной детали есть аналоги с номерами: 211110, 63360, 63873, 122414, 1459188, 1780108, 802044. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Скания амортизатора кабины (21.5x35.5x4.5мм) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.