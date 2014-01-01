Наружный диаметр [мм] 50,5

Запчасть ремкомплект суппорта (пыльник) представлена по производителю SAMPA с артикулом 211.107. У данной детали есть аналоги с номерами: 0466001, 211107, 1306492, 8390, BK2939121SP, 1306492, 122136. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта (пыльник) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.