|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|211107
|Наименование
|РМК суппорта (пыльник)
|Вес [кг]
|0,023
|Внутренний диаметр
|46,5
|Наружный диаметр [мм]
|50,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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