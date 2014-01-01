Внутренний диаметр 29 Наружный диаметр [мм] 51,5

Запчасть ремкомплект суппорта 211.088 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 211.088. У данной детали есть аналоги с номерами: 211088, 211088OEM, 3169688. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект суппорта 211.088 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.