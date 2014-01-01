Внутренний диаметр 30 Наружный диаметр [мм] 51,5

Запчасть ремкомплект суппорта БПВ (пыльник) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 211.087. У данной детали есть аналоги с номерами: 8149982 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект суппорта БПВ (пыльник) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.