Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18800162 Наименование Кронштейн брызговика Volvo FH/FM/RVI Magnum/Premium Вес [кг] 0,505

Запчасть кронштейн брызговика Вольво FH/FM/Рено Магнум/Премиум представлена по производителю SAMPA с артикулом 18800162. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кронштейн брызговика Вольво FH/FM/Рено Магнум/Премиум, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.