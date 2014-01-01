Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18800149 Наименование Подножка правая KERAX Сторона установки справа Вес [кг] 3,86

Запчасть подножка правая Керакс представлена по производителю SAMPA с артикулом 18800149. У данной детали есть аналоги с номерами: 18800149, 5010225393, KER240, M3121415, R808161, 78050, 30125240. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка правая Керакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.