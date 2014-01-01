Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18800104 Наименование Крыло заднее правое DXI Сторона установки справа Вес [кг] 1,33

Запчасть крыло заднее правое DXI представлена по производителю SAMPA с артикулом 18800104. У данной детали есть аналоги с номерами: 670422, 7420583447, PRM517, R808087. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло заднее правое DXI, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.