Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18800093 Наименование Кронштейн подножки NEW PREMIUM / металл Вес [кг] 3,63

Запчасть кронштейн подножки NEW Премиум металл представлена по производителю SAMPA с артикулом 18800093. У данной детали есть аналоги с номерами: 18800093, ZX141283, PRM235, 670160, R808010, 501061072, 5010610723. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн подножки NEW Премиум металл на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.