Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18800092 Наименование Крыло заднее передняя часть Рено Премиум (1996>) Сторона установки справа Вес [кг] 3,04

Запчасть крыло заднее передняя часть Рено Премиум (1996>) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18800092. У данной детали есть аналоги с номерами: 385525, 5010314953, 670420, R808053, ZX141282. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло заднее передняя часть Рено Премиум (1996>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.