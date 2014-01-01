Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18800083 Наименование Кронштейн бампера RVI Вес [кг] 6,964

Запчасть Кронштейн бампера Рено представлена по производителю SAMPA с артикулом 18800083. У данной детали есть аналоги с номерами: R808011, 5010304722. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.