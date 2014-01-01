Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18800052 Наименование Крышка вещевого ящика левая Вес [кг] 3,47

Запчасть крышка вещевого ящика левая представлена по производителю SAMPA с артикулом 18800052. У данной детали есть аналоги с номерами: 18800052 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка вещевого ящика левая на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.