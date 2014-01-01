Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18800046 Наименование Крыло задн. прав. перед. часть RVI Premium Сторона установки справа Вес [кг] 2,4

Запчасть крыло задн. прав. перед. часть Рено Премиум представлена по производителю SAMPA с артикулом 18800046. У данной детали есть аналоги с номерами: 18800046, 5010314955, ZX141239. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло задн. прав. перед. часть Рено Премиум, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.