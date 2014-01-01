Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18800045 Наименование Крыло заднее PREMIUM/MAGNUM Сторона установки слева Вес [кг] 2,2

Запчасть крыло заднее Премиум/Магнум представлена по производителю SAMPA с артикулом 18800045. У данной детали есть аналоги с номерами: 18800045, ZX141238, 18800045, 5010314954. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло заднее Премиум/Магнум на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.