Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18800012 Наименование Бампер без отверстий под противотуманки и со спойлером, Premium Вес [кг] 27,6

Запчасть бампер без отверстий под противотуманки и со спойлером Премиум представлена по производителю SAMPA с артикулом 18800012. У данной детали есть аналоги с номерами: 18800012, 40125815, 38590, 670201, R808001, 5010225815, RNBODY19. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия бампер без отверстий под противотуманки и со спойлером Премиум на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.