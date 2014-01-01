Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18800007 Наименование Подножка кабины 18800007 SAMPA Сторона установки справа Вес [кг] 0,995

Запчасть подножка кабины 18800007 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18800007. У данной детали есть аналоги с номерами: 18800007, 385216, 670132, R808044, G029, 5010544030, RNBODY73. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка кабины 18800007 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.