Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18800006 Наименование Пластина, Подножка 18800006 SAMPA Сторона установки слева Вес [кг] 0,785

Запчасть пластина Подножка 18800006 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18800006. У данной детали есть аналоги с номерами: 18800006, 18800006, 385217, 5010544029, 670133, 67663, R808043. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пластина Подножка 18800006 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.