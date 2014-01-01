Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18800005 Наименование Пластина, Подножка 18800005 SAMPA Сторона установки справа Вес [кг] 0,575

Запчасть пластина Подножка 18800005 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18800005. У данной детали есть аналоги с номерами: 18800005, 18800005, 100153100, 385212, 670135, R808009, 5010544027. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пластина Подножка 18800005 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.