Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18600198 Наименование Крыло заднее STRALIS Сторона установки сзади Вес [кг] 6,106

Запчасть крыло заднее Стралис представлена по производителю SAMPA с артикулом 18600198. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло заднее Стралис, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.