Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18600197 Наименование Крыло Iveco Сторона установки спереди Вес [кг] 3,8

Запчасть крыло Ивеко представлена по производителю SAMPA с артикулом 18600197. У данной детали есть аналоги с номерами: 41213753, 540518, 8717501SX, IV909122, TD1559020, ZG0241213753. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло Ивеко, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.