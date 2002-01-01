Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18600196 Наименование Крыло заднее верхняя часть Ивеко Стралис (2002-2006) Сторона установки сзади Вес [кг] 3,41

Запчасть крыло заднее верхняя часть Ивеко Стралис (2002-2006) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18600196. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло заднее верхняя часть Ивеко Стралис (2002-2006), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.