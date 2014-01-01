Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18600097 Наименование Подножка правая Stralis AD/AT Сторона установки справа Вес [кг] 6,25

Запчасть подножка правая Стралис AD/AT представлена по производителю SAMPA с артикулом 18600097. У данной детали есть аналоги с номерами: 2997119, 30680016, 42553998, 500375431, 500375431, 504082857, 504103304. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подножка правая Стралис AD/AT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.