Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18600087 Наименование Дефлектор бампера нижний центр. прав. Iveco Stralis Вес [кг] 1,031

Запчасть дефлектор бампера нижний центр. прав. Ивеко Стралис представлена по производителю SAMPA с артикулом 18600087. У данной детали есть аналоги с номерами: 18600087, 504065982, 540102, IV909070. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить дефлектор бампера нижний центр. прав. Ивеко Стралис, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.