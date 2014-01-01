Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18600084 Наименование Дефлектор кабины 18600084 SAMPA Сторона установки справа Вес [кг] 2,08

Запчасть дефлектор кабины 18600084 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18600084. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX160820, 18600084, 90670180, 530160, 504056033, IV909166, T240008. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор кабины 18600084 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.