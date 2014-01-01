Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18600072 Наименование Крыло переднее, левое, LONG CAB Сторона установки слева Вес [кг] 3,39

Запчасть крыло переднее левое LONG CAB представлена по производителю SAMPA с артикулом 18600072. У данной детали есть аналоги с номерами: 18600072 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло переднее левое LONG CAB, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.