Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18600068 Наименование Дефлектор Iveco Сторона установки справа Вес [кг] 0,34

Запчасть Дефлектор Ивеко представлена по производителю SAMPA с артикулом 18600068. У данной детали есть аналоги с номерами: 54092, 500380099, IV909057, IVBODY1118, T240004. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.