|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|18600032
|Наименование
|Крыло IVECO Stralis заднее (средняя часть)
|Сторона установки
|сзади, с обеих сторон
|Вес [кг]
|2,79
|Секция / часть
|верхняя часть
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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