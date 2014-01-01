Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500235 Наименование Кронштейн бампера F95-XF95/XF105 Сторона установки слева Вес [кг] 2,71

Запчасть кронштейн бампера F95-XF 95/XF 105 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500235. У данной детали есть аналоги с номерами: 18500235 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн бампера F95-XF 95/XF 105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.