Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18500220 Наименование Крыло заднее Даф XF 105 верхняя часть Сторона установки сзади, сверху Вес [кг] 3,43

Запчасть крыло заднее Даф XF 105 верхняя часть представлена по производителю SAMPA с артикулом 18500220. У данной детали есть аналоги с номерами: 0303100113, 0303100113, 154615E000, 154615E000, 154615E0S0, 154615E0S0, 154615E1S0. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло заднее Даф XF 105 верхняя часть, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.