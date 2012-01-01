|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|18500219
|Наименование
|Крыло заднее DAF XF95 XD105 CF75 CF85 задняя часть с крепежом
|Сторона установки
|сзади справа
|Вес [кг]
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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